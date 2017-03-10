Преодолеть страх и выйти за рамки. Как путешествие помогло рижанке Эвии пережить страшную трагедию

Те, кто знаком с Эвией, или слышал ее голос по радио, согласятся, что забыть эту женщину сложно. Она не любит вопрос "Как поживаешь?", так как считает, что если у человека нет трех часов на то, чтобы ее выслушать, то такой вопрос лишен всякого смысла. Эвия трудолюбива, честна, и всегда говорит то, что думает. Она любит жизнь во всех ее проявлениях — от солнца в небе до людей, которые ее ежедневно окружают.
К сожалению, судьба в наше существование порой вносит свои коррективы. Так произошло и с Эвией — год назад у женщины умер сын.
"В тот момент я искала причины случившегося повсюду — думала, что же я сделала не так. Ты ходишь к гадалкам, на курсы, все время загружаешь себя и ищешь ответы", — рассказывает Эвия. "Однажды мне посоветовали поехать в горы. Если у тебя возникает какая-то проблема — к примеру, развод или потеря близкого человека, окружающие очень часто говорят — "Смени обстановку". Сначала я была настроена скептически, но сейчас могу с уверенностью сказать, что это действительно помогает".
Эвия продолжает рассказывать, как, живя с мыслью о том, чтобы уехать куда-нибудь, летом нактнулась в "Фейсбуке" на заманчивое предложение путешествия в Марокко: "Было два варианта — горы или серфинг. Я же не пробовала ни того ни другого. Надо отметить, что я вообще никогда до этого не путешествовала."
Женщина решила убить двух зайцев одним выстрелом — и научиться кататься на доске по волнам, и совершать неспешные прогулки по горной местности: "Правда в том, что я еще и панически боюсь воды, поэтому даже дома не принимаю ванну, а только хожу в душ. Не знаю, что на меня тогда нашло, но я решила выбрать серфинг".Если у тебя возникает какая-то проблема — к примеру, развод или потеря близкого человека, окружающие очень часто говорят — "Смени обстановку". Сначала я была настроена скептически, но сейчас могу с уверенностью сказать, что это действительно помогает
Когда Эвия купила билет, то про себя понадеялась, что катание на досках не является обязательным условием поездки: "Думала, буду лежать на берегу океана и все. А когда приехала туда, лежание на песочке показалось глупой затеей".
Женщина рассказывает, что всех желающих научиться серфингу разделили по группам, а затем каждому выделили по доске: "Я сначала просто хотела зайти в воду, и понять что к чему. Вода оказалась очень соленой, и я поняла, что утонуть там не получится, к тому же волны все равно шли в сторону берега. Никто не запихивал нас в воду. Я как-то собралась и просто пошла. Моей целью было научиться стоять на доске, но я обнаружила, что лежа и стоя на коленках на ней тоже можно здорово скользить. Ничего сложного там нет".
"Я поймала кайф, когда пошла волна. Человеку вообще нравится делать то, что он по природе делать не может — к примеру, летать или "ходить" по воде. В какой-то момент мне показалось, что волна своей невероятной силой может вогнать меня прямо в скалу. Но кайф был в это же время ненормальный!", — Эвия рассказывает, что легенда о девятом вале верна не до конца: "Не всегда в жизни именно девятая волна является самой высокой и самой лучшей."
По словам женщины, поездка вытолкнула ее из зоны комфорта, а смена обстановки помогла отключить лишние мысли, и посмотреть на свою жизнь под другим углом: "Ездить "дикарем" гораздо полезнее, чем ходить туристическими маршрутами, потому что так у вас появляется возможность увидеть и узнать что-то совершенно другое. Мне это очень нравится!"
Но что это за путешествие без приключений! Эвия рассказывает, что погода в Марокко обычно солнечная, а дождь — явление здесь крайне редкое: "Мы поехали в Райскую долину — место, похожее на настоящий оазис — всюду горы, пальмы и голубая вода рек. В этот день как раз страшно лило: река набрала воды и стала интенсивнее двигаться в сторону океана. Наш автобус больше не мог подъехать, и пришлось идти ему навстречу. И тут сюрприз — в месте, где раньше была дорога, теперь была бурлящая и довольно глубокая река. От страха хотелось плакать. Но девушка, которая шла впереди меня, сказала — "Не плачь. Дай мне руку и будем переходить вместе."
"В жизни я раньше искала пути, позволяющие мне что-то НЕ делать, а не наоборот. Я из тех, кто больше говорит, чем делает, хоть и хотелось бы, чтобы было иначе", — говорит женщина, и добавляет, что намеренно поехала в путешествие без компании: "Мне никогда не бывает скучно наедине с собой, и мне нравилось, что там были люди, с которым я могла познакомиться."Когда судьба заставляет делать какие-то вещи, которые ты не стал бы делать в обычной жизни, то понимаешь, что нет такого понятия "не могу". На самом деле, мы просто не знаем свои возможности до конца.
Вернувшись в Латвию, Эвия рассказывает, как изменились ее взгляды на жизнь: "После той физической нагрузки, которая была у меня в Марокко, не хотелось бы опять врастать в диван. Хотя перед поездкой я немного готовилась в зале, и даже чуть-чуть бегала, этого мало. Когда неделю подряд ты ощущал свои мускулы даже в тех местах, в которых никогда не думал, что они вообще есть, хочется двигаться только дальше".
Вспоминая о своем путешествии, Эва рекомендует каждой женщине испытать нечто похожее: "Во время поездки случались такие моменты, когда у меня не было выбора — приходилось просто идти вперед, как в случае с переходом через горную речку. Когда судьба заставляет делать какие-то вещи, которые ты не стал бы делать в обычной жизни, то понимаешь, что нет такого понятия "не могу". На самом деле, мы просто не знаем свои возможности до конца. Вопрос только в том — "Хотите ли вы делать что-то?".
Эвия уверена, что такие нестандартные приключения, экскурсии и поездки являются прекрасным средством, позволяющим провести внутреннюю ревизию всей своей жизни.