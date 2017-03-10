Преодолеть страх и выйти за рамки. Как путешествие помогло рижанке Эвии пережить страшную трагедию

Те, кто знаком с Эвией, или слышал ее голос по радио, согласятся, что забыть эту женщину сложно. Она не любит вопрос "Как поживаешь?", так как считает, что если у человека нет трех часов на то, чтобы ее выслушать, то такой вопрос лишен всякого смысла. Эвия трудолюбива, честна, и всегда говорит то, что думает. Она любит жизнь во всех ее проявлениях — от солнца в небе до людей, которые ее ежедневно окружают.

К сожалению, судьба в наше существование порой вносит свои коррективы. Так произошло и с Эвией — год назад у женщины умер сын.

"В тот момент я искала причины случившегося повсюду — думала, что же я сделала не так. Ты ходишь к гадалкам, на курсы, все время загружаешь себя и ищешь ответы", — рассказывает Эвия. "Однажды мне посоветовали поехать в горы. Если у тебя возникает какая-то проблема — к примеру, развод или потеря близкого человека, окружающие очень часто говорят — "Смени обстановку". Сначала я была настроена скептически, но сейчас могу с уверенностью сказать, что это действительно помогает".

Эвия продолжает рассказывать, как, живя с мыслью о том, чтобы уехать куда-нибудь, летом нактнулась в "Фейсбуке" на заманчивое предложение путешествия в Марокко: "Было два варианта — горы или серфинг. Я же не пробовала ни того ни другого. Надо отметить, что я вообще никогда до этого не путешествовала."

Женщина решила убить двух зайцев одним выстрелом — и научиться кататься на доске по волнам, и совершать неспешные прогулки по горной местности: "Правда в том, что я еще и панически боюсь воды, поэтому даже дома не принимаю ванну, а только хожу в душ. Не знаю, что на меня тогда нашло, но я решила выбрать серфинг".

Если у тебя возникает какая-то проблема — к примеру, развод или потеря близкого человека, окружающие очень часто говорят — "Смени обстановку". Сначала я была настроена скептически, но сейчас могу с уверенностью сказать, что это действительно помогает Эвия Стрейча

Когда Эвия купила билет, то про себя понадеялась, что катание на досках не является обязательным условием поездки: "Думала, буду лежать на берегу океана и все. А когда приехала туда, лежание на песочке показалось глупой затеей".

Женщина рассказывает, что всех желающих научиться серфингу разделили по группам, а затем каждому выделили по доске: "Я сначала просто хотела зайти в воду, и понять что к чему. Вода оказалась очень соленой, и я поняла, что утонуть там не получится, к тому же волны все равно шли в сторону берега. Никто не запихивал нас в воду. Я как-то собралась и просто пошла. Моей целью было научиться стоять на доске, но я обнаружила, что лежа и стоя на коленках на ней тоже можно здорово скользить. Ничего сложного там нет".

Foto: Privātais arhīvs

"Я поймала кайф, когда пошла волна. Человеку вообще нравится делать то, что он по природе делать не может — к примеру, летать или "ходить" по воде. В какой-то момент мне показалось, что волна своей невероятной силой может вогнать меня прямо в скалу. Но кайф был в это же время ненормальный!", — Эвия рассказывает, что легенда о девятом вале верна не до конца: "Не всегда в жизни именно девятая волна является самой высокой и самой лучшей."

По словам женщины, поездка вытолкнула ее из зоны комфорта, а смена обстановки помогла отключить лишние мысли, и посмотреть на свою жизнь под другим углом: "Ездить "дикарем" гораздо полезнее, чем ходить туристическими маршрутами, потому что так у вас появляется возможность увидеть и узнать что-то совершенно другое. Мне это очень нравится!"

Но что это за путешествие без приключений! Эвия рассказывает, что погода в Марокко обычно солнечная, а дождь — явление здесь крайне редкое: "Мы поехали в Райскую долину — место, похожее на настоящий оазис — всюду горы, пальмы и голубая вода рек. В этот день как раз страшно лило: река набрала воды и стала интенсивнее двигаться в сторону океана. Наш автобус больше не мог подъехать, и пришлось идти ему навстречу. И тут сюрприз — в месте, где раньше была дорога, теперь была бурлящая и довольно глубокая река. От страха хотелось плакать. Но девушка, которая шла впереди меня, сказала — "Не плачь. Дай мне руку и будем переходить вместе."

Foto: Privātais arhīvs

"В жизни я раньше искала пути, позволяющие мне что-то НЕ делать, а не наоборот. Я из тех, кто больше говорит, чем делает, хоть и хотелось бы, чтобы было иначе", — говорит женщина, и добавляет, что намеренно поехала в путешествие без компании: "Мне никогда не бывает скучно наедине с собой, и мне нравилось, что там были люди, с которым я могла познакомиться."

Когда судьба заставляет делать какие-то вещи, которые ты не стал бы делать в обычной жизни, то понимаешь, что нет такого понятия "не могу". На самом деле, мы просто не знаем свои возможности до конца.

Вернувшись в Латвию, Эвия рассказывает, как изменились ее взгляды на жизнь: "После той физической нагрузки, которая была у меня в Марокко, не хотелось бы опять врастать в диван. Хотя перед поездкой я немного готовилась в зале, и даже чуть-чуть бегала, этого мало. Когда неделю подряд ты ощущал свои мускулы даже в тех местах, в которых никогда не думал, что они вообще есть, хочется двигаться только дальше".

Foto: Privātais arhīvs

Вспоминая о своем путешествии, Эва рекомендует каждой женщине испытать нечто похожее: "Во время поездки случались такие моменты, когда у меня не было выбора — приходилось просто идти вперед, как в случае с переходом через горную речку. Когда судьба заставляет делать какие-то вещи, которые ты не стал бы делать в обычной жизни, то понимаешь, что нет такого понятия "не могу". На самом деле, мы просто не знаем свои возможности до конца. Вопрос только в том — "Хотите ли вы делать что-то?".

Эвия уверена, что такие нестандартные приключения, экскурсии и поездки являются прекрасным средством, позволяющим провести внутреннюю ревизию всей своей жизни.