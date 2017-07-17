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Режиссер и публицист Алисе Зариня: действительно ли женщинами сегодня становятся на курсах?

DELFI Woman
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Режиссер и публицист Алисе Зариня: действительно ли женщинами сегодня становятся на курсах?
Foto: Frank Park / cc

Режиссер и публицист Алисе Зариня делится своими соображениями насчет стремительно набирающих популярность курсов женственности. Delfi Viņa публикует мысли Зарини о том, зачем нужны люди, которые указывают, как правильно быть женщиной, и почему знание женщинами высшей математики оскорбляет мужчин.

Похоже, что в обществе появилась идея об истинной и правильной женственности. "Эту мысль формирует вывод из упрощенных духовных практик о том, что для женщины нет ничего важнее семьи и особенно мужчины. Или одежда, которая обладает мягкой женственностью, и качества, которые столь же неизбежны и заложены природой, как женские половые признаки", — пишет Алисе Зариня.

На уроках женственности женщин определяют как эмоциональных, эмпатичных и хрупких существ, а мужчин как рациональных, логичных и амбициозных — стригут всех под одну гребенку. Такие уроки "рвут шаблон" женщинам, которые с детства хотели, чтобы мальчишки смотрели на них как на равных. "У каждой преподавательницы женственности хочется спросить, где и когда существует эта идеальная, естественная и безукоризненная женственность?" — пишет Алисе.

Очистка от прошлых связей и космический долг за кредиты

"Я собиралась на семинар "Очистка от прошлых связей". В Риге ритуал с таким названием проводила "сертифицированный тренер интимных мускулов", описание мероприятие сулило чудеса, включая обновленную самооценку, чувственность и новый уровень наслаждения", — с иронией рассказывает Алисе. Вопреки заявленной программе, семинар оказался про "Поговорим о мужчинах", потому что, оказывается, женственность нельзя рассматривать в отрыве от мужественности.

"Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, что рациональные и даже немного суровые женщины свободно обсуждают свои космические долги по кредитам, обязанности мужчин их содержать, а также то, что никогда и никуда нельзя путешествовать без мужа, потому что им сразу же изменят", — делится Алисе услышанным на семинаре.

"Когда лектор заявила, что женщине никогда нельзя превосходить мужчину своими умениями, то я не удержалась и спросила, что же делать, если все-таки в чем-то его превосходишь? Скрывать?" — продолжает публицист. Конечно, скрывать. Ведущая семинара рекомендовала не прятать умение отмыть плиту до стерильной чистоты, однако дипломную работу по высшей математике лучше зарыть в саду.

Однако больше всего пугало то, что основы манипулирования преподавались в комплекте с убеждением, что мужчина — это такой зверек, которого надо дрессировать мягкостью.

"Откуда взялась мысль, что мужчина — комнатное растение, которое мы должны удобрять своей любовью, чтобы получать от него плоды?" — задается вопросом публицист.

"Женщина может изменить мужчину только нежностью — слово в слово я записала фразу, которая, судя по всему, в корне неверное и надоевшее представление о том, что другого человека невозможно и не нужно менять, как бы этого ни хотелось", — делится Алисе.

Расцвет идей саморазвития — результат заката религии?

Алисе считает, что такие курсы саморазвития скорее лечат последствия, нежели причины. "Как бы вдохновляюще они ни выглядели, в плане работы над собой эти курсы сопоставимы с обещанием вылечить сломанную ногу за два часа или волшебными пищевыми добавками, которые якобы замещают физическую нагрузку и правильное питание для тех, кто стремится к идеальной фигуре", — твердо уверена Алисе.

Особенно угнетает тот факт, что вместо того, чтобы создавать, укреплять и продвигать понятие современной женственности, на таких занятиях утверждают, что природа полов не меняется тысячелетиями, и каждое отклонение от устаревших концепций — грубейшая ошибка.

"Если женщина берет на себя всю ответственность в отношениях, то тогда она будет сама виновата, если ее бросят, не так ли? Если женщина не будет сама зарабатывать, а будет финансово зависеть от мужчины, то в момент, когда она останется одна, она окажется не только эмоционально сломленной, но и нищенкой", — с иронией отмечает режиссер.

Всю статью можно прочитать в книге-журнале "Imperfekt".

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DELFI Woman

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