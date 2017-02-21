Рак груди — это заболевание, при котором женщинам приходится сталкиваться не только с физическими страданиями, но и с переживаниями по поводу изменений в своем теле. Ежегодно эта болезнь диагностируется примерно у 1000 женщин, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний.
"Рак груди… Действительно, в каждой семье кто-то знает женщину — соседку, родственницу или подругу, — которую затронула эта болезнь", — рассказала DELFI Viņa основательница Rozā vilciena labdarības fonds ("Благотворительный фонд розового поезда") Зинта Ускале.
Цель фонда — обеспечить женщинам консультации физиотерапевта и психотерапевта, которые помогают принять физические и эмоциональные изменения во время болезни. Как жить дальше и заново научиться быть женщиной? Эти лишь некоторые из вопросов, на которые еще недавно Зинта искала свои ответы. У нее рак груди обнаружили в 2013 году.