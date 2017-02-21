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Рак груди — это заболевание, при котором женщинам приходится сталкиваться не только с физическими страданиями, но и с переживаниями по поводу изменений в своем теле. Ежегодно эта болезнь диагностируется примерно у 1000 женщин, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний.