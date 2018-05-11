Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Киоски или павильоны более ста лет оставались маленькими и интересными жемчужинами Рижской архитектуры и городской среды – старейшие из них спроектированы известными архитекторами и отлично вписались в парки и скверы, на остановках, а также были изящно пристроены к углам домов. Некоторые из них уже немного поистрепались, вовсе исчезли или обзавелись «татуировками»-граффити на боку, однако, если бы эти домики могли бы говорить, именно они смогли бы многое рассказать о городе и горожанах, об их привычках и судьбах. Городские киоски мало изучены, однако каждый из них хранит свою историю. На этот раз пунктами остановок на наших «Рижских маршрутах» станут именно это киоски.

Рижские истории:

Киоски как памятники архитектуры

“Vai tas rīts, kad redzēt var bez svecēm,

Akla nakts, kad spuldzes zilgmē blāv,

Kioski zem bulvārkokiem veciem

Kā zem zaļiem lietussargiem stāv.” Александр Чак В начале XX века Рижское самоуправление взялось за городские киоски и начало строить современные киоски, до 1940 года в городе было построено 44 новых киоска, 62 временных (сезонных) и 309 газетных киосков, пишет в журнале «Латвийская архитектура» за 2010 год главный специалист Музея истории Риги и мореходства Зита Петерсоне. Интересно, что перед Первой Мировой войной киоски зачастую принято было называть павильонами, но затем это слово стали применять лишь по отношению к большим строениям. В свою очередь слово «киоск» происхоит от турецкого "kiušk, kiöšk" и означает беседку или домик, состоящий из навеса, поддерживаемый столбиками или колонками, а также легкую пристройку к наружной стене дома в том же роде, служащая помещением для уличных торговцев. После 1933 года по правилам Рижской думы о торговле, киоски было предписано делить на фруктовые и газетные, позже к ним добавилось разделение на временные или сезонные киоски.

Культура небольших торговых мест в парках и на углу домов началась в Риге с 1902 года, когда специально созданная комиссия решила построить в городе 19 новых киосков. Прежде, чем приступить к строительству, был проведен конкурс проектов среди архитекторов, и до Первой Мировой войны в Риге появились 15 киосков. Первые два рижских киоска разместили в 1904 году у мостика через канал на бульваре Бривибас и на углу улицы Бривибас и бульвара Райниса. Их построили по проекту архитектора Августа Рейнберга, который также проектировал и здание Латвийского Национального театра. Ни один из этих киосков не сохранился. Известно лишь, что, когда в 1924 году строили киоск «Коллонада», старый домик, который находился ближе к мостику, перенесли в Гризинькалнс, где планировали обустроить каток.





Газетные киоски. 1910-1918 год. Фото: Латвийский государственный архив кинофотодокументов

Затем киоски стали строить возле мостика на ул. Кр. Барона (1906 год), на углу ул. Элизабетес и бульвара Калпака (1907 год), на углу ул. Кр. Валдемара и бульвара Райниса (1908 год), на углу улиц Хоспиталю и Миера (1913). В 1910 году также был построен киоск возле Агенскалнской корабельной пристани (перекресток улиц Межа, Калнциема и Ранькя дамбис). «Проект разработал архитектор Риги Рейнголдс Шмелинг. В 1912 году построили спроектированные архитектором Вильгельмом Реслером киоски в Верманском саду – на углу улиц Кр.Барона и Элизабетес, а также на углу улиц Тербатес и Меркеля», - пишет Петерсоне.

Киоски в Верманском саду. Фото: Робертс Йохансонс. Архив Музея истории Риги и мореходства. VRVM 117732

Как уже упоминалось, эти здания проектировали знаменитые архитекторы, и их размещали в местах, где наблюдался интенсивный людской поток, на углах главных улиц и на остановках общественного транспорта, возле входа или выхода из парка. В киосках не просто торговали свежей прессой, папиросами или напитками, но там также размещали такие необходимые вещи, как телефон, удобства, зал ожидания для пассажиров, в некоторых были часы, поскольку в те времена этот аксессуар был еще далеко не у всех, и было важно знать время, если ты торопился на работу или встречу. Один из последних таких свидетелей своего времени - часы фирмы Якша были видны у киоска напротив Большого кладбища на ул. Хоспиталю, 2а. На 800-летие Риги на «лбу» киоска вновь установили часы (правда, более современные), однако сейчас ни часы, ни исторические удобства там больше не функционируют, а домик как установил "DELFI”, закрыт и заброшен.

Газетный киоск в Риге, на пересечении улиц Миера и Госпиталю (1913 год). Фото: Латвийский государственный архив кинофотодокументов

Самое важное - место

После Первой Мировой войны самоуправление города обследовало и восстановило уже имеющиеся киоски, а также приступило к строительству новых. За пределами центра города это были небольшие будки, чаще всего на один сезон. В свою очередь в довоенных киосках, в первую очередь торговали фруктами. В период между войнами построили новые киоски, многие из которых сохранились до наших дней. Например, киоск возле мостика около Бастионной горки, который построили в 1921 году по проекту Гвидо Берчи. Он также спроектировал киоск на ул. Гоголя, напротив вокзала, который не сохранился, а также киоски в Верманском саду. В свою очередь самым плодовитым и знаменитым латышским архитектором Эйженом Лаубе был спроектирован фруктовый кисок, который в 1922 году разместили на углу ул. Кр. Барона и бульвара Аспазияс. Правда, и от него до наших дней сохранились только фотографии, поскольку в 1933 году, во время расширения бульвара Аспазияс около Национальной оперы его снесли.

Спроектированный архитектором Лаубе киоск на углу улицы Кр. Барона и бульвара Аспазияс. 1930-ые годы. Фото: Zudusī Latvija Были построены также и каменные киоски, декоративные и функциональные элементы которых сохранились и выполняют свои обязанности и по сей день. Например, упомянутый уже киоск «Коллонада», спроектированный Артуром Медлингом, на пересечении бульвара Зигфрида Анны Мейеровица и бульвара Аспазияс (больше читайте здесь). В нем размещались удобства, а затем там обустроили парикмахерскую, киоск на остановке 11-го трамвая, что на ул. Айзсаулес, 1с (цветочный кисок), а также четыре киоска, построенных вокруг Верманского сада – два на углу ул. Кр. Барона и Элизабетес (сейчас пустующие), два – на ул. Тербатес (сейчас там продают кофе). Киоск в стиле ”Art Deco” на углу улицы Кр. Барона и бульвара Аспазияс был построен в 1930 году по проекту Александра Бирзниекса, однако в 80-х годах его снесли. Однако, позже осознав, что это была ошибка, в 1996 году киоск решили восстановить по предложению архитектора Яниса Лейниекса. Домик немного отстранен от улицы и сделан из железа, а не из дерева, как это было раньше, пишет Петерсоне. В свою очередь энтузиаст изучения истории Риги и бывший инспектор Управления по охране памятников Рижской стройуправы Гунарс Арманс полагает, что именно эта небольшая отстраненность от улицы стала для киоска судьбоносной, и во время, когда дорога каждая минута, люди пробегают там мимо, не останавливаясь, поэтому бизнес в этом киоске не приживается.

Киоск на углу улицы Кр.Барона и бульвара Аспазияс. Фото из архива Гунара Арманса

Интересную историю Арманс рассказал и о киоске, который до 1950 года стоял напротив здания Кабинета министров, в конце липовой аллеи, что на ул. Бривибас. Автором проекта также являлся Александрс Бирзниекс. Киоск был очень современным, на его крыше были установлены четыре призмообразных секции, там демонстрировалась световая реклама. Каждая секция поворачивалась в свою сторону. Там рекламировались и лучший крем, и модные галоши, и другие продукты. Все это движение осуществлялось с помощью механизма, установленного в подвале под киоском. С 1933 года в этом киоске продавали цветы, а также билеты лотереи Красного Креста и карточки для игр, а в 1931 году установили аппарат по продаже мороженого, писал в 1991 году в газете «Diena” Петерис Корсакс. «Киоск долгое время арендовал Александр Сотник, а затем и его сын Оскар», - пишет Петерсоне. Именно поэтому это место стали называть киоском Сотника. В советское время здесь установили памятник Ленину. Когда же монумент сносили, под ним нашли подвалы. Многие даже думали, что это секретные выходы, которые, возможно, соединялись с Кабинетом министров. Но на самом деле это были всего лишь подвалы киоска, где раньше стоял механизм для освещения и движения рекламы, рассказывает Арманс. Этот киоск можно увидеть на картине Миервалдиса Кемерса.

Киоск Сотника на ул. Бривибас. Фото из альбома о Риге в немецкое время. Архив Зиты Петерсоне

Строгие правила

Персона, которая хотела построить в Риге новый киоск, обычно сразу же подавала в Рижскую думу и архитектурный проект. Когда дума одобряла проект, устраивался конкурс, предоставлявший право на строительство здания. Обычно право получал тот, что обещал самую большую арендную плату. Когда же заканчивался договор, заключенный с городом, объявлялся новый конкурс, где преимущества были у того, кто арендовал этот киоск последним. Когда здание было построено, оно получало право называться городским киоском, со ссылкой на городские правила пишет Зита Петерсоне.

Временный киоск на ул. Элизабетес. Фото из архива Музея истории Риги и мореходства, VRVM 116175

Для киосков в Риге существовали очень строгие правила. Например, в окнах нельзя было размещать рекламные плакаты и афиши – для этого были специальные тумбы. Общественные туалеты, расположенные в домиках, делились на 1-ю и 2-ю категории. Плата за общественные туалеты составляла один сантим за посещение мужского или дамского туалета 2-й категории, а за посещение мужского туалета 1-1 категории приходилось платить больше – 2 сантима. В свою очередь бумага там должна была быть не толще, чем газета. Это предписывал договор с правлением Риги. Возле киосков всегда была установлена табличка с именем лица, которое на тот момент арендовало киоск. Стоит отметить, что использование газетных киосков во времена независимой Латвии была и такая программа социальной помощи – чтобы предоставить возможность что-то заработать, город часто сдавал киоски в аренду инвалидам войны или вдовам военнослужащих, павших на полях сражений. Особенно этих правил придерживались после экономической депрессии в начале 30-х годов. Позже права на аренду киоска предоставляли и инвалидам труда, а также лицам в возрасте 60 лет и старше, не получающим пенсию. Цена за аренду киоска зависела и от вида киоска, и от его места расположения. Она могла колебаться от 50 до 300 латов за временный киоск за пределами центра, до 21 000 латов за изысканный киоск возле Бастионной горки.

Киоск возле Второго Лесного кладбища на ул. Айзсаулес, 1с (GM 8873). 2014 год. Фото: Астрида Мейране. Архив Музея истории Риги и мореходства

В архивных документах Рижского самоуправления можно отыскать информацию о том, как киоски сдавали в аренду и женщинам, и мужчинам – в период между войнами в Риге киоски арендовали 63 мужчины и 24 женщины. Один человек имел право арендовать сразу несколько киосков, иногда эту аренду передавали своим детям. Если во фруктовых киосках товары можно было продавать и за пределами домика, то для них были специальные ящики и прилавки.

«Для торговли мороженым нужно было специальное разрешение Отдела здоровья Рижского городского управления, также разрешение требовалось, если торговали теплыми блюдами или газетами. Запрещалось продавать алкогольные напитки и порнографические изображения. В киосках возле Матвеевского и Лесного кладбищ также продавали цветы. Во время мирового экономического кризиса – в 1930-х годах – чтобы защитить местный рынок, в киосках запрещалось торговать заморскими фруктами: вялеными бананами, апельсинами, орехами, фигами, финиками, яблоками, сливами, грушами, изюмом и виноградом». – пишет Петерсоне. В свою очередь в продуктовом киоске на Андрейсале хозяйничала Зелма Лиепиня, которая в 1930 году получила разрешение торговать горячими сосисками, поскольку у окрестных рабочих не было другой возможности поесть рядом с работой теплую еду.

У киосков при этом были и свои преимущества: в них разрешалось торговать дольше, чем в магазинах – с 06.00 до 24.00 (в магазинах – с 08.30 до 18.30). Когда в начале 30-х годов весь мир оказался в условиях жестокого экономического кризиса, обвалился и бизнес в киосках. Поэтому во фруктовых и сезонных киосках начали торговать газетами. В первую очередь продавали местные издания: „Jaunākās Ziņas”, „Rīts”, „Сегодня”, „Сегодня Вечером”, немецкие газеты и журналы: „Berlinier Ilustriete”, „Wohenschau”, „Die Dame”, а также издания на английском, французском и итальянском языках. Рядом с прессой велась торговля и табачными изделиями – сигаретами и папиросами. Продавали также книги, атласы, парфюмерию, канцелярские товары и галантерею. В киоске на ул. Тербатес продавали визитные карточки, почтовые открытки, монограммы, сакты и трости.