ФОТО: Рундальский дворец оделся в зимнее убранство, а в его оранжерее цветут бананы

Рундальский дворец обычно все посещают летом или, на худой конец, весной и осенью. Но оказывается, что и зимой там есть, что увидеть. Например, цветущие бананы.

Бананы цветут не во дворе и не в самом замке, а в его теплицах-оранжереях, построенных в 2011-2013 годах. Примечательно, что список растущих там растений взят из инвентаризационных записей 1852 года. В коллекции графа Шувалова — кактусы, алоэ, пеларгонии, георгины, а также менее экзотичные для XIX века растения.

Foto: Rundāles pils muzeja arhīvs

По словам специалиста по общественным отношения Илзе Кусини, оранжерею замка можно посетить, но надо записываться заранее по телефонам 63962197 или 26499151, либо по электронной почте booking@rundale.net.

Сейчас там цветет банановое дерево, скоро оно даст плоды. Но и помимо его в Рундальском дворце есть, на что посмотреть.