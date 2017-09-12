7 самых красивых стран на планете Земля

7 место - Англия

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Как для местных жителей, так и для туристов, эта страна сохраняет безграничную способность удивлять, очаровывать и волновать. У Англии всегда была своя история и наследие, которыми можно гордиться, наряду с разнообразием в образе жизни, которое прослеживается в разных регионах страны, от побережья до холмистых местностей.

За последние 20 лет Англия сильно изменилась как для местных жителей, так и для посетителей. Кто мог предсказать, что шопинг в Лидсе и Бристоле, всепобеждающий марш музыкальных и художественных фестивалей или кемпинг станут таким крутым явлением?

Проживание и питание, две вещи в любой поездке, когда-то были чем-то вроде выигрыша в лотерею. Многие английские отели и рестораны, казалось бы, стремились не проявлять гостеприимство в индустрии, которая основана на принципах гостеприимства. Уже нет.

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Бутики-гостиницы B&B, дизайнерские отели и кемпинги предоставляют отличные номера туристам, а постоянно расширяющийся выбор настоящей английской еды и напитков - в кафе, ресторанах и пабах, на фестивалях продуктов питания и фермерских рынках - бросает вызов стереотипам.

И, конечно же, в Англии вы сможете познакомиться с богатейшим историческим наследием страны. По всей стране действуют первоклассные музеи (многие из них бесплатны). Любой англичанин привлечет ваше внимание к золотому сельскому прошлому страны, классические изображения которого можно найти в любой брошюре.

Невозможно преувеличить достоинства достопримечательностей различных английских регионов, от Корнуолла до Озерного края, от пешеходных маршрутов и доисторических каменных кругов до традиционных пабов и фестивалей. И все же, несмотря на такое трепетное отношение в сельскому прошлому, сегодня сельское хозяйство составляет лишь небольшую долю от национального дохода, и есть реальное разделение между населением растущих городов и пригородов и небольшими сельскими общинами.

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Так, может, сердце Англии – в ее городах? Да, действительно, многие наделены недюжинной энергией и талантами. Тем не менее расцвет городского гражданского самосознания – явление не новое. Оно довольно устойчиво проявлялось после Промышленной революции, которая заложила основу того, что вы увидите во время путешествия.

Практически каждый английский город несет признаки прежнего богатства и власти, будь то великолепный готический собор, финансируемый из казны монарха, приходская церковь, финансируемая магнатами средневековой торговли или триумфальное здание. На юге Англии вы найдете старые верфи, за счет которых военно-морской флот патрулировал океанские территории, а на севере - мельницы, на которых работали целые населенные пункты.

Англиканские музеи и галереи - некоторые из них занимают первое место среди лучших в мире - полны сокровищ. И старые приморские курорты говорят о расцвете английских курортных городов, когда-то столь же модных, как и любой европейский курорт.