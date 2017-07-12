Вполне возможно, что и какой-нибудь житель Латвии недавно видел немецкого путешественника Винфрида Лангенра, который на тракторе Deutz 1961 года с таким же древним вагончиком проехал от Нижней Саксонии до Санкт-Петербурга.

По дороге он пересек Калининградскую область, Польшу, Литву, Латвию и Литву. Вместе со своим трактором по кличке Roberti 81-летний мужчина за 1,5 месяца преодолел примерно 2000 километров, пишет Vida Press.

В Германии его хорошо знают. Два года назад он на тракторе добрался до мыса Нордкап на севере Норвегии — самой северной точки Европы, а в 2013 году доехал до любимого немцами курорта на Майорке.

Как пишет Focus.de, из дома в Лауэнфёрде он выехал 20 мая, максимальная скорость трактора — порядка 18 км/ч, так что каждый день он преодолевал в среднем лишь по 100 километров. Конечной точки путешествия — Санкт-Петербурга — он достиг 4 июля.