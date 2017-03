Скала высотой 28 метров была расположена на западе острова Гоцо. Лазурное окно было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и часто использовалась для съемок фильмов (в том числе, сериала "Битва престолов").

Арка на протяжении многих лет разрушалась под ударами волн. В апреле 2012 года произошел облом большого куска, из-за чего она стала неустойчивой. Утром 8 марта местный житель Роджер Чесселл отправился на берег, чтобы сделать фотографии шторма. По его словам, около 9.40 арка обрушилась в море и увлекла за собой скалу.

Разрушение Лазурного окна подтвердил и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который опубликовал фотографию в "твиттере".

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 March 2017