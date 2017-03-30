Наконец-то одни! Идеальные места для отдыха, в которые с детьми не пускают

Может быть, у вас нет детей, и вы их не любите. Может быть, они есть, вы их любите, но при этом не любите чужих детей и хотели бы отдохнуть в компании взрослых людей. К счастью, мир достаточно велик для того, чтобы удовлетворить любые желания.

Как уменьшить вероятность нарваться на ребенка

Прежде, чем рекомендовать специфические места, давайте поговорим о том, как в принципе во время отдыха сделать так, чтобы детей вокруг был минимум.

Например, выбирая пляж для отдыха, стоит отдать предпочтение тем, что расположены в труднодоступных местах и вдали от популярных курортных городов. Кстати, на самих курортах гостиницы нередко предлагают отдых на частных закрытых пляжах, правда, от наличия детей это не всегда спасает.

Семьи с детьми любят национальные парки, но в большинстве национальных парков есть особо сложные или длинные маршруты, вероятность встретить семью на которых ничтожно мала. Забирайтесь в самые дебри — там вы детского крика не услышите.

Совет не планировать поездку на время школьных каникул в США и Европе может показаться банальным, но как же многие забывают ему следовать! А потом горько раскаиваются.

Foto: Shutterstock

Неплохой выбор чайлд-фри — винный тур по Европе. Хотите податься в какой-нибудь особенно интересный музей — позвоните заранее и спросите, не запланирована ли у них на время вашего визита школьная экскурсия. С гигантами вроде Лувра такой фокус не прокатит (там, кажется, ВСЕГДА есть как минимум одна школьная экскурсия), а вот в маленьких специализированных музеях может повезти.

Если хотите поужинать, идите позже — семьи с детьми кушают не особо поздно, чтобы удалиться ко сну.

Если в самолете хочется сидеть там, где нет детей, выбирайте рейсы авиакомпании Air Asia, в которой первые семь рядом в эконом-классе закрыты для детей младше 10 лет. Правда, билеты туда стоят чуть дороже.

Ну а теперь можно перейти и к более специфическим местам, вход в которые детям попросту запрещен.