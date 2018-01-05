Почему лучше и дешевле всего путешествовать в январе

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Почему лучше и дешевле всего путешествовать в январе
Foto: F64

Крупнейший сервис поиска авиабилетов Skyscanner заявил, что в январе прогнозируются самые низкие цены на авиабилеты в этом году. Согласно данным сервиса, основанным на поисковых запросах более 60 миллионов пользователей в месяц, в первые две недели января авиарейсы на первую половину года будут предложены по самым низким ценам. Спешите воспользоваться!

К марту цены на авиабилеты на внутренние рейсы подорожают на 13%, а цена на международные авиарейсы вырастет на 56% по сравнению со средней годовой стоимостью. Стоит отметить, что Skyscanner не единственный вебсайт, который определил январь как лучший месяц для покупки наиболее дешевых авиабилетов.

Согласно недавно опубликованному ежегодному путеводителю по планированию путешествий Hipmunk, январь является самым экономичным месяцем для путешественников. Вебсайт проанализировал 3 миллиона полетов за 18 месяцев и также назвал январь лучшим месяцем для выгодного бронирования авиабилетов.

Разумеется, это связано с историческими тенденциями путешествий. По словам основателя Airfarewatchdog.com Джорджа Хобика, самые выгодные предложения появляются именно после крупных праздников. Обычно этот период начинается 4 января и продолжается до 15 февраля, когда цены начинают повышаться.

Однако не всегда самые дешевые билеты по времени совпадают с самым дешевым сезоном для путешествий, но бывает, что и везет.

Даже если вы не планировали ничего бронировать, январь — лучший месяц для того чтобы начать отслеживать выгодные предложения и начать планировать путешествия. Если вы знаете, куда хотите отправиться в этом году, то отслеживайте за ценами на билеты с помощью приложений Kayak, Airfarewatchdog и Google Flights. Эти сервисы сообщают вам, стоит ли забронировать билеты сейчас или следует немного подождать — расчет происходит на основе прошлых тенденций, статистики и востребованности конкретного направления.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Что делать, если на самолет продали билетов больше, чем есть мест — и вас высаживают с рейса?

Что делать, если на самолет продали билетов больше, чем есть мест — и вас высаживают с рейса?

Без паспортов, зато стоя и с гантелями. Как полеты на самолетах изменятся через 5, 10 и 50 лет

Без паспортов, зато стоя и с гантелями. Как полеты на самолетах изменятся через 5, 10 и 50 лет

Полетали и хватит: Самый короткий международный рейс в мире решили все-таки закрыть

Полетали и хватит: Самый короткий международный рейс в мире решили все-таки закрыть

Рекламные статьи
EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

Почему лучше и дешевле всего путешествовать в январе

Почему лучше и дешевле всего путешествовать в январе

ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

подробнее
Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

"Отполированные": Топ-7 памятников, которые приносят деньги, удачу и любовь (3)

подробнее