Почему лучше и дешевле всего путешествовать в январе

Крупнейший сервис поиска авиабилетов Skyscanner заявил, что в январе прогнозируются самые низкие цены на авиабилеты в этом году. Согласно данным сервиса, основанным на поисковых запросах более 60 миллионов пользователей в месяц, в первые две недели января авиарейсы на первую половину года будут предложены по самым низким ценам. Спешите воспользоваться!

К марту цены на авиабилеты на внутренние рейсы подорожают на 13%, а цена на международные авиарейсы вырастет на 56% по сравнению со средней годовой стоимостью. Стоит отметить, что Skyscanner не единственный вебсайт, который определил январь как лучший месяц для покупки наиболее дешевых авиабилетов.

Согласно недавно опубликованному ежегодному путеводителю по планированию путешествий Hipmunk, январь является самым экономичным месяцем для путешественников. Вебсайт проанализировал 3 миллиона полетов за 18 месяцев и также назвал январь лучшим месяцем для выгодного бронирования авиабилетов.

Разумеется, это связано с историческими тенденциями путешествий. По словам основателя Airfarewatchdog.com Джорджа Хобика, самые выгодные предложения появляются именно после крупных праздников. Обычно этот период начинается 4 января и продолжается до 15 февраля, когда цены начинают повышаться.

Однако не всегда самые дешевые билеты по времени совпадают с самым дешевым сезоном для путешествий, но бывает, что и везет.

Даже если вы не планировали ничего бронировать, январь — лучший месяц для того чтобы начать отслеживать выгодные предложения и начать планировать путешествия. Если вы знаете, куда хотите отправиться в этом году, то отслеживайте за ценами на билеты с помощью приложений Kayak, Airfarewatchdog и Google Flights. Эти сервисы сообщают вам, стоит ли забронировать билеты сейчас или следует немного подождать — расчет происходит на основе прошлых тенденций, статистики и востребованности конкретного направления.