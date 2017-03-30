Слив засчитан! Ледибауэр — самые большие воронки-водосбросы на планете (ФОТО, ВИДЕО)

Интересные инженерные сооружения нередко становятся туристическими объектами. Так случилось с водохранилищем Ледибауэр в Великобритании. Оно знаменито двумя воронками-водосбросами, которые во время открытия создают впечатляющие водовороты.

Foto: Vida Press

Водосбросы строятся в водохранилищах для регулирования уровня воды — без них вода во время затяжных ливней или во время весеннего паводка просто бы затапливала дамбу. А это опасно, особенно если по дамбе проходит автомобильное шоссе или рельсовое полотно. Поэтому уровень воды регулируют с помощью водосбросов.

Foto: Vida Press

Обычно они менее впечатляющие, но вот при строительстве Ледибауэр в 1939-1945 годах было выбрано именно такое, довольно необычное решение — в виде воронок. Их на водохранилище две, диаметром 24 и 4,6 метра.

Foto: Vida Press

Увидеть их в работе с вероятностью, близкой к 100%, можно обычно лишь весной, когда водохранилище полностью заполняется и избыток воды приходится сбрасывать.

Вот так это выглядит с высоты полета дрона:

Внутри это просто большая труба (осторожно — неоднозначная музыка):