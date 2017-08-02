Старички на взлете: Какая авиакомпания имеет самый старый парк самолетов и влияет ли это на безопасность?

На самом же деле – и это вам подтвердит любой пилот – возраст самолета не делает его более опасным для полетов. Совсем наоборот, чем старше становится самолет, тем более серьезные проверки ждут его перед полетами. Критерии допуска судна к работе становятся практически безжалостными.
Но тогда почему, если самолеты строят практически "на века", их списывают примерно после 30 лет службы. А во многих случаях и еще раньше. Дело в том, что самолеты продаются, обмениваются или подвергаются консервации не потому, что они стареют, а потому что их использование становится экономически невыгодным.
Самолет предназначается для определенных ролей и рынков, и если ему не удается выполнить поставленные перед ним задачи, то судно моментально продадут. На другом рынке, с другими расходами на его эксплуатацию, маршрутами и количеством пассажиров использование этого самолета может быть выгодным.
Что совершенно точно отличает новые, более современные самолеты от их старших товарищей, так это эффективность при использовании горючего, тишина и больший комфорт для пассажиров. И именно эти факторы влияют на списывание "старичков" в утиль, а никак не повышенная опасность при полетах.
Так какие же перевозчики имеют в своем распоряжении самый старый флот?
Согласно airfleets.net (сайту, мониторящему основные мировые авиакомпании) среди 30 крупнейших мировых перевозчиков самый старый парк самолетов у Delta Airlines – средний возраст самолета 17 лет. Второе и третье место у Air Canada United Airlines: 14.2 и 14.1 лет соответственно.
На другом конце списка находится авиакомпания с минимальным средним возрастом самолетного парка. И ею является Аэрофлот, со средним возрастом самолетов в 4.2 года. Средний возраст самолетов AirBaltic – 10.2 лет, Ryanair – 6.5 лет. Не так уж и плохо, верно?
А вот и полный список 30 крупнейших мировых перевозчиков.
- Delta Airlines 17 лет
- Air Canada 14.2 лет
- United Airlines 14.1 лет
- British Airways 13.2 лет
- Air France 12.6 лет
- Lufthansa 11.5 лет
- Southwest Airlines 11.5 лет
- KLM 10.7 лет
- American Airlines 10.3 лет
- Qantas 9.7 лет
- Thai Airways 9.6 лет
- All Nippon Airways 9.4 лет
- Jet Blue Airways 9.3 лет
- Korean Air 9.2 лет
- Japan Airlines 8.7 лет
- LATAM Brazil 8.1 лет
- Singapore Airlines 8.1 лет
- Cathay Pacific 7.7 лет
- EasyJet (UK) 7.2 лет
- China Southern Airlines 6.9 лет
- Ryanair 6.5 лет
- Air China 6.3 лет
- Etihad 6.1 лет
- Qatar Airways 6.1 лет
- Saudi Arabian Airlines 5.9 лет
- Emirates 5.4 лет
- China Eastern Airlines 5.3 лет
- Hainan Airlines 4.9 года
- Aeroflot 4.2 года
- Turkish Airlines нет данных
Вывод, который можно сделать из вышеприведенной таблички, прост: североамериканские и европейские авиакомпании (за небольшим исключением) чаще всего имеют более старый флот, нежели компании азиатские и ближневосточные. Но это - опять же - мало влияет на безопасность полетов, ведь их парку воздушных судов не 50 лет.