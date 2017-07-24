Страны, где раздают жилье почти бесплатно. Куда уехать, чтобы получить бесплатное жилье

Италия

Перебраться в Милан или Рим и сразу же обзавестись бесплатным жильем вряд ли получится. Зато это вполне возможно в Ганджи — небольшой итальянской коммуне на Сицилии. Жизнь здесь будет в корне отличаться от привычных городских будней: общая площадь региона — всего 127 км², а численность населения едва достигает 7,5 тыс. человек.

Столкнувшись с проблемой сокращающегося населения, местные власти решили предложить пустующие дома тем, кто готов превратить их в отели. Многие из домов в Ганджи здорово обветшали, поэтому правительство выпустило официальные требования: в течение года новые владельцы должны будут предоставить план реконструкции полученного дома и в течение трех лет завершить ремонтные работы.

Разрушенный дом можно получить в пользование бесплатно, а за те, что не нуждаются в серьезной реконструкции, придется заплатить $100.

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Впрочем, в Италии можно стать счастливым обладателем не только дома, но и целого замка для дальнейшего коммерческого использования. Один из пунктов стратегического плана туризма — перераспределить туристов из Венеции и других популярных направлений в менее известные места. Желающие могут выбрать из 103 древних замков, монастырей или вилл.

В частности, власти намерены отдать частникам замок XI века Кастелло ди Блера в Лацио и замок XIII века Кастелло ди Монтефьоре в Восточной Италии.

Есть одно условие. Здания будут предоставлены лишь тем людям, которые смогут продемонстрировать конкретные планы ремонта и омоложения участков, чтобы способствовать развитию туризма в окрестностях. Новую собственность надо будет приспособить под отель, ресторан, спа или любое другое заведение, которое привлечет туристов.

Правительство страны надеется, что такая программа посодействует развитию туризма в регионах. Новый владелец получит право собственности на недвижимость на девять лет, после чего сможет снова продлить его. Тем, кто предложит особенно интересные идеи по использованию объектов, предоставят право 50-летней аренды.