Несколько минут комфорта и тишины нужны человеку даже на высоте в несколько тысяч метров. Стюардесса британской авиакомпании рассказала, когда пассажирам удобнее всего посещать уборную на борту лайнера.

По словам Эрики Рот (Erika Roth), речь идет о времени сразу после того, как выключается знак "пристегнуть ремни", и перед тем, как бортпроводники начинают предлагать напитки, пишет rus.delfi.ee со ссылкой на The Daily Mail.

В этом случае пассажир сможет точно рассчитывать на 10 минут спокойствия, поясняет Рот. Однако примерно через 20 минут в дверь туалета постучат другие путешественники, добавляет она.

В это время пассажир может проскользнуть в уборную, но, предупреждает Эрика, не стоит забывать о правилах приличия и стараться оставить помещение чистым после своего в нем присутствия.

Эрика Рот рекомендует деликатно предупредить бортпроводников о возможных неприятностях в атмосфере. Вам пойдут навстречу и выдадут либо освежитель воздуха, либо пару пакетов с кофейной гущей, которая быстро впитает запах и не доставит пассажирам неудобств. Если перелет долгий, не смущайтесь и будьте искренними с бортпроводниками — они это оценят, поскольку спокойствие и комфорт пассажиров для них важнее всего.