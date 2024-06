Valdība nākamā gada budžeta projekta sagatavošanā kā vienīgo vidēja termiņa budžeta prioritāro attīstības virzienu noteica valsts drošību. Attiecīgi priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem nākamajiem budžetiem varēs iesniegt tikai Aizsardzības un Iekšlietu ministrijas, bet ar aizsardzību nesaistītajām politikas prioritātēm būs pašām jāmeklē papildu finansējuma avoti. Daļa šo ministriju gan ir paziņojušas, ka cer uz papildu līdzekļiem savām prioritātēm, jo arī to pārraudzītās nozares esot svarīgas no aizsardzības viedokļa.

Finanšu ministrija (FM) ir aplēsusi, ka nākamajā gadā Latvijā tiek prognozēta negatīva fiskālā telpa mīnus 279,5 miljonu eiro apmērā jeb 0,6% no iekšzemes kopprodukta.

"Izprotot sarežģīto finansiālo situāciju valsts budžeta projekta izstrādē", VM apgalvo, ka sagatavotie priekšlikumi esot saistīti tikai ar ieguldījumiem valsts drošības stiprināšanā. Vajadzības veselības aprūpes jomā esot lielākas, un to apliecina arī 2024.gada Eiropas Komisijas (EK) ziņojums, kurā secināts, ka Latvijā valdības izdevumi veselības aprūpei līdz šim ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. VM pauž, ka šī iemesla dēļ Latvijā ir vieni no augstākajiem iedzīvotāju tiešajiem maksājumiem par veselības aprūpi. Nepietiekamais finansējums apgrūtina piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem īpaši mazāk turīgajiem iedzīvotājiem, kā arī rada garas rindas uz valsts apmaksāto veselības aprūpi.