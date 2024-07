Būvkompānija SIA " Velve " iesniegusi Ekonomikas lietu tiesā prasības pieteikumu pret VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" ( PSKUS ) par vienpusēju atkāpšanos no slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu līguma un ieskaita atzīšanu par prettiesisku, parāda un zaudējumu atlīdzības piedziņu, "Delfi" uzzināja uzņēmumā.

"Velve" uzskata, ka līgums lauzts prettiesiski un norāda, ka pasūtītājs neesot norēķinājusies par izpildītajiem darbiem objektā vairāk nekā 9 miljonu eiro apmērā. "Šī prettiesiskā atkāpšanās no līguma ir radījusi ievērojamus zaudējumus SIA "Velve", kas turpina pieaugt un tiks precizēti tiesvedības gaitā," teikts uzņēmuma paziņojumā.

Turpretī PSKUS aģentūrai LETA norāda, ka līgums ar "Velvi" no slimnīcas puses lauzts tiesiski un pamatoti, tādējādi "Velves" prasība ir uzskatāma par nepamatotu.

Vienlaikus slimnīca vērš uzmanību, ka PSKUS ir nodarīti zaudējumi, ko slimnīca piedzīs no "Velves". Zaudējumu precīzs apmērs, ko būvnieks nodarījis slimnīcai, pieļaujot būtiskus termiņa kavējumus un defektus būvobjektā, vēl tiek aprēķināts. Slimnīca ir gatava sarunām tikai ar nosacījumu, ka priekšmets un iespējamie piedāvātie risinājumi ir racionāli un izriet no patiesiem un objektīviem lietas apstākļiem, uzsvēra slimnīcā.

Pērnā gada rudenī bažās par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu no amatiem tika atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome, kuras galvenie uzdevumi ir veikt ārēju būvniecības auditu un nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaiste minētā projekta sekmīgai realizācijai.

Novembrī "Velve" pabeidza slimnīcas A2 ēkas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Tomēr mēneša beigās slimnīcas jaunā A2 ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ tika atklāts pelējums. Pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.