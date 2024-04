🚓24.04. saņēmām info no iedzīvotāja par, iespējams, reibumā esošu 🚛kravas automašīnas vadītāju, kurš pārvietojas pa a/c A8 (Rīga–Jelgava). Policisti nekavējoties reaģēja, apturot auto. Veicot alkohola pārbaudi, konstatētas 3,16 promiles😵. Plašāk: https://t.co/8FDGS1tcGh pic.twitter.com/J461FYVbSn

24.aprīlī ap pulksten 10 kāds iedzīvotājs, kurš pārvietojās pa autoceļu virzienā no Rīgas uz Jelgavu, pamanīja kravas automašīnu ar piekabi, kuras vadītājs brauca ļoti nepārliecinoši.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.