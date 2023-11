Ar mērķi pārbaudīt autovadītāju apzinīgumu agrā sestdienas rītā tiekamies ar Valsts policijas (VP) likumsargiem – šajā laikā esot iespēja pieķert piektdienas svinētājus un tos, kuri svinībās aizkavējušies vēlāk. Portāls "Delfi" ieskatījās, kā divās dažādās vietās Rīgā un tās apkārtnē autovadītājiem sokas ar ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.

Policisti reidā dodas ar melnu apvidus auto. No ārpuses nekas neliecina, ka tā varētu būt netrafarētā policijas mašīna – bieži pieminētās divas antenas, kas mēdz būt netrafarētajām mašīnām tai nav, un nekas cits cilvēkam no malas neliks domāt, ka tajā sēž likumsargi. Auto šķiet pārsteidzoši moderns – tas fiksē ne vien ātrumu, ar kādu tā rādiusā brauc citi transportlīdzekļi, bet arī to OCTA (transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas) polises un mašīnas tehniskās apskates derīgumu.