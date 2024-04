CVK pārstāvis portālam "Delfi" sacīja, ka, ja arī tehniski kaut ko tādu varētu īstenot, to nevarētu nepamanīt citi, jo viss sākas no pašvaldību līmeņa.

"Katrā vēlēšanu naktī varam sekot līdz tam, kā ienāk balsis. Ko līdz tās ienāk, tas kļūst publiski redzams. Ja, piemēram, no Balviem atsūta, ka par partiju "X" ir 1000 balsis, un datorā redz, ka tur pēkšņi ir 1005, to taču varēs redzēt. Līdz ar to šāda manipulācija ar CVK datiem ir neiespējama. [...] Ja jūs no savas pašvaldības atsūtāt, ka par cilvēku ir 10 balsis, bet beigās parādās, ka tomēr 12, jūs redzētu šīs izmaiņas," pauda CVK pārstāvis. Vaivars piebilda, ka Rīgā ir tikai "liels kalkulators", bet skaitīšana notiek pašvaldībās, kas toreiz notika gan manuāli, gan automātiski.