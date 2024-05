IZM norāda, ka patlaban pedagogu amatiem noteiktās dažādās darba slodzes nedēļā – 21, 30, 36, 40 stundas – apgrūtina izpratnes veidošanu pedagogiem par kopējās slodzes un slodzes sastāva veidošanas principiem, līdz ar to darba pienākumu plānošanu katram pedagogam. Izglītības iestāde visbiežāk īsteno dažādas izglītības programmas un izglītības iestādes vadītājam ir neiespējami nodrošināt pedagogam saprotamā veidā, piemēram, mūzikas skolotājam, slodzes noteikšanas, līdz ar to arī atalgojuma noteikšanas, principus.

IZM skaidro, ka vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba slodze gadā ir 44 nedēļas, bet vidējā izglītojamā gada slodze ir 36 nedēļas. Skatoties stundu griezumā, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem darba slodze gadā noteikta 1584 astronomiskās stundas, pieņemot, ja pedagogs ik nedēļu vada vidēji 24 40 minūšu garas mācību stundas, kas veido 65% no kopējās nedēļas slodzes, tad gada griezumā mācīšanas laiks ir vidēji 560 astronomiskās stundas. Tas nozīmē, ka vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem mācīšanas laiks gada griezumā stundu izteiksmē veido apmēram 35% no kopējās darba slodzes, ko ietekmē individuālā pedagoga pienākumi, izglītības pakāpe un citi.

Savukārt Profesionālās izglītības likumā noteikts, ka mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, un to nosaka izglītības iestādes vadītājs, ņemot vērā profesionālās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas specifiku, kur izglītības programmu kopējais apjoms izteikts stundās. Pašreizējā pedagogu darba samaksas noteikumu redakcijā profesionālās izglītības pedagoga darba slodze gadā 1320 astronomiskās stundas.

Viņa norādīja, ka ministrijas piedāvājums paredz vairāk darba pedagogiem, strādājot par tādu pašu samaksu kā iepriekš. Ja ministrija šādu pedagogu slodzes piedāvājumu virzīs valdībā, tad pedagogi turpinās iet prom no darba, jo nevar "pavilkt" slodzi. Vanaga uzskata, ka ministrija "aiz savām formulām neredz reālo situāciju".

"Mēs centāmies ministrei parādīt, ka pedagogu uzticēšanās ir sagrauta, jo jau divas reizes šī politiskā spēka vadībā ["Jaunās vienotības"] valdībā bija situācija, kad, palielinot darba stundu skaitu, to vērtība kritās. To mēs piedzīvojām 2016. gadā, pagājušajā gadā, un tagad mums piedāvā no 2025. gada uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem. Pagājušajā gadā par sabalansētām stundām nākošo likmi pedagogiem tika samaksāta mazāka darba stundu vērtība," atzina Vanaga.