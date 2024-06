"Desmit ir spēcīgs skaitlis, kas piestāv spēcīgai tradīcijai, tāpēc šogad "LAMPA" īpaši aicina ticēt savam, citu un mūsu kopīgajam spēkam, ar trāpīgu vārdu vai dzirkstošām sarunām iedvesmot, iedrošināt un stiprināt, no vārdiem virzīties uz darbiem un sadarboties un uzticēties, lai visi dzīvotu stiprākā un labākā Latvijā," teikts festivāla rīkotāju paziņojumā.

"Toreiz, pirms deviņiem gadiem, viss sākās ar sapni. Sapni un dedzīgu vēlmi kopā strādāt, lai Latvijā stiprinātu demokrātiju un mēs viens ar otru cieņpilnāk sarunātos. Tā dzima Sarunu festivāls "LAMPA". Deviņu gadu laikā festivāls ir nogājis pamatīgu un ļoti skaistu sarunu ceļu ar spraigām diskusijām, līdzīgiem un pretējiem viedokļiem, spēcīgiem argumentiem, jauniem sapņiem un mērķiem, un tam visam ir bijis vajadzīgs spēks – atrast un izteikt īstos vārdus, sākt runāt, uzklausīt un ieklausīties, tapt sadzirdētam, reizēm arī paklusēt. Spēks ir vajadzīgs katram, lai sarunātos un lai spētu vārdus pārvērst darbos. Un mēs, "LAMPA" komanda, esam stipri savā pārliecībā, ka ikvienā no mums mīt šis varenais spēks, tikai tam jātic," saka Ieva Morica, Sarunu festivāla "LAMPA" direktore.

Spēka kumoss miesai un garam

Šogad LAMPA tiks atklāta ar kūku, lai pēc tam šādi spēcinātos viesus aicinātu nodoties vērtīgām sarunām gan uz ierastajām un iemīļotajām skatuvēm "DOTS", "MiniLAMPA", "APGAISMO", "Uzzibsnī", Ģimenes telts, "Spuldze" u. c., gan dažādās nebijušās lokācijās un norises vietās.

Būs iespēja redzēt Pasaules mazāko skatuvi, "Swedbank" dažādības simulatorā pieredzēt pasauli, kā to pieredz cilvēki ar autismu, "Swedbank" Ilgtspējas skatuvē meklēt atbildes uz jautājumiem par uzņēmumu ilgtspējas stratēģiju, brīvprātīgā darba nozīmi, diskutēsim par Baltijas enerģētisko neatkarību, uzņēmumu pārvaldības izaicinājumiem, zaļā kursa ietekmi uz finansējuma pieejamību un mācīsimies no biznesa neveiksmēm, klausīties sarunas lībiešu valodā "Lībiešu teltī", runāt par nāves tēmām pērn ļoti lielu atsaucību guvušajā "Nāves kafejnīcā", noskaņoties olimpiskajai vasarai "Parīzes teltī", runāt par reivu un to arī izbaudīt "Underground Brūzī", pievērsties jauniešu problēmām "Spoguļteltī", skatīties Eiropas čempionāta futbola spēli un pārspriest notikumus laukumā "Vācu teltī" un piedzīvot daudz citu vērtīgu notikumu.