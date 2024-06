Nākamnedēļ, no 17. jūnija līdz 21. jūnijam, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts organizēs Starptautiskās tautas naratīvu izpētes biedrības (ISFNR) 19. kongresu, pulcējot gan tradicionālo teiku, pasaku, leģendu un nostāstu, gan mūsdienu naratīvu pētniekus no visas pasaules, lai diskutētu par to, kā norises pasaulē atbalsojas mūsu ikdienas vēstījumos, informēja universitātē.