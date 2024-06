Nevienā Rīgas peldvietā ūdens temperatūra nesasniedz plus 20 grādus, liecina Rīgas Pašvaldības policijas apkopotā informācija.

Vissiltākais ūdens ir Ķīšezerā, Daugavā pie Ķīpsalas un Bābelīša ezerā, kur ūdens temperatūra atdzisusi līdz plus 18 grādiem.

Vakarbuļļu pludmalē ūdens temperatūra ir plus 16 grādi, Daugavā pie Rumbulas - plus 14 grādi, bet Daugavā pie Lucavsalas - plus 13 grādi.