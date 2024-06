Apdegumi

Līgo svētki ir ne vien zināmi ar tradīciju lēkt pāri ugunskuram, bet arī apdegumiem, kas radušies no tās. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr uzturiet drošu attālumu no atklātas liesmas un uzraugiet bērnus, uzsvēra TOS pārstāve Lāsma Līga Reisa. Ja tomēr nolemjat lēkt pāri ugunskuram, pārliecinieties, ka jūsu apģērbs nav viegli uzliesmojošs, kā arī izvērtējiet savas spējas un ugunskura lielumu. Pārliecinieties, ka ugunskura vieta ir izvēlēta pareizi, izvairoties to veidot tuvu kokiem, krūmiem vai sausai zālei, kā arī turiet tuvumā dzēšanas līdzekļus, piemēram, ūdeni vai smiltis.