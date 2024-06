Jāņu naktī iedzīvotāji Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) glābējus 20 reizes maldinājuši, redzot dūmus vai liesmu atblāzmu no Jāņu ugunskuriem, informēja VUGD pārstāve Ilze Dāme.

Sestdien tika saņemti 40 maldinoši izsaukumi, no kuriem 20 bija saistīti ar to, ka iedzīvotājiem, redzot dūmus vai liesmu atblāzmu no Jāņu ugunskuriem, licies, ka izcēlies ugunsgrēks, tāpēc viņi izsaukuši ugunsdzēsējus glābējus.