PVD aicina mājas cūku turētājus rūpīgi ievērot biodrošības prasības – pēc lauka darbiem un pirms došanās uz kūti, obligāti mainīt apģērbu un apavus, nedot cūkām zaļbarību, augļus un dārzeņus no sava dārza, kā arī dezinficēt lauksaimniecības tehnikas ritošās daļas pirms iebraukšanas saimniecībā!

"ĀCM vīruss nav redzams, taču tas var būt visur, kur pabijušas meža cūkas – mežmalā, dārzā, siena pļavā, uz ceļa, kas ved gar mājām. Vīruss kūtī neienāk pats, to ienes cilvēks. Slimības uzliesmojumi mājas cūku novietnēs parasti sākas ap siena laiku, kad laukos ir liela rosība – traktori braukā šurpu turpu, tehnika tiek izmantota labības apstrādē un citos lauku darbos, un piesardzība darbu dunā aizmirstas. Traktors vīrusu atved no lauka un cilvēks, nenomainot apavus, ienes to cūku novietnē", stāsta PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga.