"Liesmas, kas pirms 83 gadiem šeit iedegās, kā biedējoši kāvi iezīmēja sākumu tumšam laikam. Vienai no tumšākajām lappusēm mūsu vēsturē. Jā, arī tāda ir mūsu vēsture. Ne tikai uzvaras, karogu plīvošana un aizrautība, bet traģēdijas un izmisums. No vēstures ir jāmācās. Un iespējams, ka no šīm vēstures ļoti sāpīgajām pusēm mēs varam mācīties visvairāk. Mācīties galveno, to, kas stāv pāri visam. To. ka esam cilvēki. Mācīties cilvēcību. Mācīties atšķirt labu no ļauna. Tāpēc mēs nedrīkstam aizmirst," pauda politiķis.