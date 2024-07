Pēdējo nedēļu laikā dažādās sociālo mediju platformās aktīvi tiek reklamēti raksti no it kā reāliem medijiem, kas patiesībā aizved pie dažādiem krāpniekiem. Šajos viltus rakstos bieži atrodami materiāli, kas var atgādināt "Delfi" medija izskatu, tāpēc vēlamies lasītājiem atgādināt, kā atpazīt īstas ziņas no neīstām.