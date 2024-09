Šāds lēmums tika pieņemts, lai 2025. gada budžetā varētu nodrošināt nepieciešamo finansējumu prioritārajiem pasākumiem, kā arī, lai 2025. gadā solidarizētos ar valsts pārvaldes izdevumu mazināšanu, kā viens no kompensējošiem pasākumiem ir paredzēta partiju finansējuma atstāšana 2024. gada līmenī.

"Delfi" jau vēstīja, ka koalīcijas partijas un sociālie partneri vienojušies nākamgad celt minimālo algu no 700 uz 740 eiro mēnesī, 2026. gadā – uz 780 eiro mēnesī, no 2027. gada – uz 820 eiro mēnesī, bet no 2028. gada – uz 860 eiro mēnesī.