Pēc pulksten 22 pagalmā aiz lielveikala no malu malām sarodas cilvēki. Daži no viņiem drīz ieturēs savu pirmo maltīti dienā. Kas būs ēdienkartē, vēl nav zināms, – tas atkarīgs no tā, ko šoreiz izdosies izzvejot no atkritumu tvertnēm, kurās izmesta pārtika ar beigušos derīguma termiņu. Kāda sieviete ēdiena meklējumos ieradusies kopā ar bērnu, savukārt kundzīte cienījamos gados atnākusi ar savu krēslu, uz kā pakāpties, lai piekļūtu tvertnes saturam.