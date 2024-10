Otrdien nākamā gada budžets un to pavadošie likumprojekti tiks iesniegti izskatīšanai Saeimā. Parlaments 2025. gada budžetu skatīs divos lasījumos.

Kam tērēs naudu?

Aizsardzībai nākamgad paredzēti 10,3% budžeta izdevumu, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas (AM) budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 3,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2026. gadā, Nākamgad tie būs 3,5% no IKP. Uz funkciju "Aizsardzība" daļēji tiek attiecināti arī ar valsts iekšējo drošību saistīti pasākumi, piemēram, ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide un kiberdrošības stiprināšana.