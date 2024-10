Fiksēts neapliekamais minimums

Ar valdībā atbalstītajiem grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli plānots no 2025. gada noteikt fiksēto ar nodokli neapliekamo minimumu visām algām 510 eiro mēnesī apmērā un no 2026. gada to paaugstināt uz 550 eiro un 2027. gadā uz 570 eiro mēnesī.

Cels nodokli degvielai

Valdība atbalstīja grozījumus likumā par akcīzes nodokli, kas paredz 2025. gadā dīzeļdegvielas akcīzes nodokli celt no 414 eiro līdz 440,5 eiro par 1000 litriem, svinu saturošam benzīnam – no 594 eiro līdz 617 eiro par 1000 litriem, naftas gāzes (LPG) – no 285 eiro uz 304 eiro par 1000 kilogramiem, lauksaimniecībā izmantojamajai dīzeļdegvielai – no 62,1 eiro uz 66 eiro par 1000 litriem. Savukārt akcīzes nodoklis dabasgāze par vienu megavatstundu augs no 1,91 eiro uz 3,63 eiro.