Šī gada 13. jūlijā no Rojas uz Roņu salu ar ūdens motocikliem devās 16 cilvēki. Tikai 14 no viņiem galamērķi sasniedza, jo divi cilvēki pazuda jūrā. Viens no viņiem, Sergo Tvauri, jūrā gāja bojā. Otrs, Jevgēnijs Klints, traģiskajā notikumā izdzīvoja. Igaunijas "TV3" programmas "Laser" žurnālisti intervijā Jevgēnijam vaicāja, kāpēc braucienā viss nenotika, kā plānots.