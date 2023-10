Trešdienas, 4. oktobra, vakarā Rīgā, Cēsu ielā, izcēlies ugunsgrēks kādā neapdzīvotā namā ar koka piebūvi kopumā 160 kvadrātmetru platībā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ugunsdzēsēji glābēji no netālu esošās dzīvojamās mājas evakuēja sešus cilvēkus, bet no teritorijas evakuēta viena automašīna, kas atradās dažu metru attālumā no degošās ēkas.