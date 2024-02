Pagājušā gada oktobrī visas domes iestādes un institūcijas, kas nomā telpas no "Rīgas namiem", saņēmušas paziņojumus, ka no šī gada sākuma būtiski kāps nomas un apsaimniekošanas maksa. Domnieki šādu plānu sola nepieļaut.

"Apsaimniekošanas maksu viens no galvenajiem komponentiem ir minimālās algas. Līdz ar to pārskatot to, cik faktiski šīs izmaksas būs šajā gadā, mēs, protams, pārrēķinājām un ietvērām tur gan minimālo algu pieaugumu, gan arī tās indikācijas, kas mums ir no pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs izmantojam apsaimniekošanā, un tieši par šādu summu arī apsaimniekošanas izmaksas aug. Ja mēs runājam par nomas maksām. Tad nomas maksām ir mazliet sarežģītāk, arī tās ļoti sen nav pārrēķinātas. Bet pārrēķina pamats ir mazliet cits, jo mums ilgstoši revidenti ir norādījuši uz nepilnībām nekustamo īpašumu uzskaitē, kuras mēs pērn esam novērsuši. Un tam bija efekts arī uz nomas maksu apjomu," teikusi Sleže.