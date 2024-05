Krievijas diktators Vladimirs Putins, veicot augta līmeņa kadru rotācijas Aizsardzības ministrijā un Drošības padomē, domājams, mēģina stiprināt Krievijas gatavību ilgstošam karam Ukrainā un, iespējams, gatavojas nākotnes konfrontācijai ar NATO, ikdienas ziņojumā raksta ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) eksperti.