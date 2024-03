Vairāki Krievijas finanšu, ekonomiskie un militārie rādītāji liecina, ka Krievija gatavojas plaša mēroga konvencionālajam karam ar NATO ne tūlītēji, bet, domājams, tomēr īsākā termiņā nekā to lēš daži Rietumu analītiķi, savā ikdienas ziņojumā raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).