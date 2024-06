"Krievija nav iesniegusi jaunus miera priekšlikumus. Putins ir izklāstījis tikai agresora standarta komplektu, kas jau ir izskanējis daudzkārt. Tā saturs ir visai specifisks, ļoti aizskarošs no starptautisko tiesību viedokļa un absolūti daiļrunīgs par pašreizējās Krievijas vadības nespēju adekvāti novērtēt realitāti," sociālās saziņas platformā "X" raksta Podoļaks.

Podoļaks Putina "priekšlikumu" pārformulē sekojoši: "Atdodiet mums savas teritorijas, atsakieties no savas suverenitātes un atsakieties būt par [vēstures] subjektiem, atstājiet sevi neaizsargātus, pilnībā un nekavējoties atceliet visas sankcijas, lai mēs varētu piepildīt ar līdzekļiem savu militarizēto ekonomiku un vairāk investēt informatīvajās provokācijās visā pasaulē, un steidzami labosim Krievijas "nezaudēto karu" uz Ukrainas rēķina".

"Protams, nekādas novitātes, nekādu reālu miera priekšlikumu un vēlmes izbeigt karu nav. Taču ir vēlme nemaksāt par šo karu un turpināt to jaunos formātos. Tas viss ir pilnīga krāpšana. Tāpēc, vēlreiz, atbrīvojieties no ilūzijām un pārtrauciet nopietni uztvert veselo saprātu aizvainojošos Krievijas priekšlikumus," norāda Podoļaks.

Diktators Putins piektdien, uzrunājot Ārlietu ministrijas vadību, paziņoja, ka Krievija esot gatava pārtraukt karadarbību Ukrainā, ja tiks izpildīti vairāki nosacījumi - Ukrainai jāsāk pilnīga karaspēka izvešana no Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabaliem, kurus Krievija, pārkāpjot starptautiskās tiesības, iepriekš pasludinājusi par savu teritoriju.

Kijivai saskaņā ar uzurpatora vēlmēm esot arī oficiāli jāpaziņo par atteikšanos no plāniem pievienoties NATO.

"Viņš varētu to izbeigt jau šodien, ja izvēlētos to darīt, un mēs viņu aicinām to darīt un atstāt Ukrainas suverēno teritoriju," piebilda Ostins.