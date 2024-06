BBC atgādina, ka Saūda Arābija jau iepriekš izpelnījusies kritiku par to, ka tā nedara vairāk, lai hādžs būtu drošāks, īpaši nereģistrētiem svētceļniekiem.

Svētceļojums – hādžs – ir piektais un pēdējais no islāma pīlāriem. Visiem musulmaņiem vismaz reizi dzīvē ir jādodas svētceļojumā uz Meku vai Medīnu, ja tas ir fiziski un finansiāli iespējams. Hādža dalībnieki to uzskata par iespēju stiprināt savu ticību, atbrīvoties no veciem grēkiem un sākt jaunu dzīvi. Šogad hādžā piedalījušies aptuveni 1,8 miljoni cilvēku, paziņojusi Saūda Arābija.