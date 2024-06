Policists Ņujorkā nošāvis 13 gadus vecu pusaudzi, kurš bēga no policijas ar šaujamieroča repliku, sestdien paziņoja vietējās amatpersonas.

Viens no viņiem sāka bēgšanu un pavērsa pret policistiem šaujamierocim līdzīgu priekšmetu.

Viljamss apliecināja, ka starp vienu no policistiem un jauniešiem notika cīņa uz zemes, kad policists izšāva vienu reizi, trāpot krūtīs.

Abi 13 gadus vecie pusaudži tika apturēti saistībā ar izmeklēšanu par bruņotu laupīšanu, jo atbilda aizdomās turēto aprakstam. Viens no viņiem arī gājis pa ielas braucamo daļu, kas ir vietējo satiksmes noteikumu pārkāpums.

Kā liecina policistu apģērbam piestiprinātās kameras ieraksts, policists informē pusaudžus, ka veiks pārbaudi, lai pārliecinātos, ka viņiem nav ieroča, kad viens no viņiem sāk bēgt un pavērš pret policistiem, kas dzenas viņam pakaļ, ierocim līdzīgu priekšmetu.

