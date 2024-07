Saskaņā ar organizācijas "More in Common" aptauju, kurā no 26.jūnija līdz 28.jūnijam piedalījās 3361 pieaugušais, leiboristi varētu iegūt 15 procentpunktu pārsvaru pār konservatīvajiem. Šī aptauja sola leiboristiem 39% balsu, konservatīvajiem 24% balsu, "Reformēsim Apvienoto Karalisti" 13% balsu, liberāldemokrātiem 13% balsu, zaļajiem 5% balsu, SNP 3%, "Plaid Cymru" 1% un pārējām partijām 2% balsu.

Vidējos rādītājus parēķina ziņu aģentūra PA, balstoties uz aptaujām, ko publicē BMG, "Deltapoll", "Find Out Now", "Focaldata", "Ipsos", "JL Partners", "More In Common", "Norstat", "Opinium", "People Polling", "Redfield Wilton", "Savanta", "Survation", "TechneUK", "Verian", "WeThink", "Whitestone" un "YouGov".