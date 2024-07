Ziņu avots no Ukrainas aizsardzības sektora pavēstīja ziņu aģentūrai AFP, ka uzbrukums tika veikts, izmantojot sprāgstvielu dronus. Viens no tiem veiksmīgi trāpīja šim militārajam objektam Tambovas apgabala Kotovskas pilsētā, kas atrodas apmēram 350 kilometrus no Ukrainas robežas.