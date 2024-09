Dānija, Somija un Zviedrija ir to valstu vidū, kuras jau paziņojušas, ka Ukraina ar to ziedotajiem ieročiem var rīkoties, kā vēlas. "Svarīgākā sarkanā līnija jau ir pārkāpta. Un tas bija tad, kad krievi iebruka Ukrainā," sacīja premjere. "Tāpēc es nepieņemšu šo ideju un nekad neļaušu nevienam no Krievijas izlemt, kā ir pareizi darīt NATO, Eiropā vai Ukrainā."