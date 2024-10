Lai to pārtvertu gaisā pacēlušies četri Rumānijas un Spānijas iznīcinātāji F-16 un F-18, kas patrulē NATO gaisa telpā.

Rumānijas armijas radari aizdomīgo objektu konstatēja naktī uz sestdienu virs Melnās jūras aptuveni 45 kilometrus no Rumānijas piekrastes.

Rumānijas gaisa telpā tas nolidoja aptuveni 19 kilometrus un pazuda no radaru ekrāniem netālu no Kodželakas, kas atrodas apmēram 75 kilometrus no Ukrainas robežas. NATO iznīcinātājiem tā arī neizdevās nodibināt vizuālu kontaktu ar aizdomīgo objektu.