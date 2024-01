Muicu atstādināja ministru vietniekus, sakot, ka viņu komentāri neatspoguļo valdības politiku. Tomēr atgriežoties no Ķīnas, viņš paziņoja par plāniem atbrīvot Maldīviju no to atkarības no Indijas un atrast alternatīvas vietas, kur valsts iedzīvotājiem iegūt izglītību un veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī importēt pamata preces un medikamentus.