Ukrainas armija pavasarī sāks jaunu pretuzbrukumu, trešdien laikrakstam "The Telegraph" paziņojis Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirillo Budanovs.

Ukraina kopš sava pretuzbrukuma beigām ir pārgājusi uz aktīvu aizsardzību un būvē spēcīgus aizsardzības nocietinājumus, norādīja laikraksts. Pēc Budanova sacītā, Krievijas karaspēks nav atteicies no mēģinājumiem sagrābt Ukrainas austrumus un vienlaikus veic uzbrukuma operācijas Kupjanskas, Limanas, Bahmutas un Avdijivkas rajonā.

Lielbritānijā aizturēts Sevastopoles bijušais "gubernators"

Lielbritānijā aizturēts bijušais Krievijas okupētās Sevastopoles "gubernators" Dmitrijs Ovsjanņikovs, kas apsūdzēts sankciju apiešanā un naudas atmazgāšanā, atsaucoties uz Nacionālo noziedzības apkarošanas pārvaldi (NCA), ceturtdien ziņo laikraksts "The Times".

NCA darbinieki Ovsjannikovu aizturējuši viņa mājās Londonā vēl pagājušajā nedēļā. Viņš apsūdzēts par konta atvēršanu "Halifax Bank of Scotland", lai uz to pārskaitītu noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus. Četros maksājumos tajā ieskaitīti 65 000 sterliņu mārciņu (76 000 eiro). Vēl 77 500 mārciņu, kas arī iegūtas noziedzīgā ceļā, Ovsjannikovs glabājis skaidrā naudā.

Laikā no 2015. līdz 2016. gadam un no 2019. līdz 2020. gadam Ovsjaņņikovs bija Krievijas rūpniecības ministra vietnieks, bet no 2016. līdz 2019.gadam viņš ieņēma krievu okupētās Sevastopoles tā dēvētā gubernatora amatu.