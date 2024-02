Daļa no ASV eksprezidenta Donalda Trampa kolēģiem no Republikāniskās partijas kritizējusi politiķa nesenos izteikumus, ka viņš no Krievijas agresijas neaizstāvētu NATO dalībvalstis, kuras nepiešķir pietiekami daudz līdzekļu aizsardzībai, ziņo aģentūra "Reuters".