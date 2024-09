Iesaka "Delfi TV" galvenais producents Aigars Lazdiņš:

Sekojot "Valmieras" kluba problēmām un atsakoties no iespējas palikt citā komandā pašmāju līgā, viens no daudzsološākajiem Latvijas jaunajiem futbola treneriem Jurģis Kalns vasarā pārcēlās uz eksotisko Kambodžu. Jurģis allaž bijis viens no kolorītākajiem Latvijas futbola personāžiem, tāpēc nonākšana šādā vietā pat nešķiet nekas ārkārtējs – viņam šādi manevri piestāv. Ignorējot autoritātes un ķircinot sāncenšus, latvietis ātri vien iemantojis nelabvēļus arī svešumā, taču rezultāti šobrīd ir viņa sabiedrotie, tāpēc pārējiem nākas pierauties! Algu Kalnam maksā Kambodžas vicepremjera un iekšlietu ministra sieva, un žūksni no šīs dāmas seifa viņš gatavojas patērēt arī gaidāmajā ziemā – lūkojot atvest pie sevis pāris spēlētāju no Latvijas. Biezāks vārds Jurģim sakāms arī latviešu futbola treneriem... Vārdu sakot – aizraujoša lasāmviela nedēļas nogales brīvbrīdim!