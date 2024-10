Ko un kā māca tehnikumos, kur 95 no 289 audzēkņiem izkrīt zemākā līmeņa matemātikas eksāmenā? Bet kādēļ citā tehnikumā augstākajā līmenī to pašu matemātiku nokārto 97%? Kam der vidusskola, kurā matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 10,3, bet 12 no 16 skolēniem to nevar nokārtot vispār? Ko un kā māca tālmācības skolās? Kādēļ Jelgavas cietuma ieslodzītajiem padodas vēsture un sociālās zinātnes augstākajā līmenī? Un kādi ģēniji sapulcēti Rīgas Doma kora skolā? Centralizēto eksāmenu rezultāti raisa daudz jautājumu un emociju.