Lietotas riepas no Skandināvijas, sānslīde aplī ar kravas auto un viegli joki radošās komandas "Edart TV" sižetos Austri Jansonu vairāku gadu laikā padarīja par mikroslavenību. Citiem vārdiem – kamēr vairums par Riepu Austri neko nezināja, noteiktās aprindās viņa ikdienai "TikTok" un "Facebook" sekoja līdzi tūkstoši. Pēc tam, kad Austrim diagnosticēja multiplo sklerozi, "Edart TV" publicēja interviju ar viņu, aicinot ziedot vīrieša ārstēšanai.

Riepu Austra riepu bizness

Sociālo tīklu nozīmi savas uzņēmējdarbības attīstīšanā Austris uzķēris jau pirms teju desmit gadiem. Aktīvā rosība "Facebook" padarīja viņu par vienu no atpazīstamākajām sejām sīvajā konkurencē starp Jelgavas riepu uzņēmumiem. Viņa uzņēmējdarbības modelis, kā viņš pats 2016. gadā stāstīja raidījumā "Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā", balstījās uz lietotu riepu ievešanu no Skandināvijas valstīm, to pārdošanu un montēšanu paša servisā.